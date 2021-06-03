وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي.. آلاف الإصابات الجديدة وبغداد على رأس القائمة

2021/06/03 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل، 4262.

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