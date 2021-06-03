مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى اشعار اخر

2021/06/03 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار اخر.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته”، دون تحديد موعد الى الجلسة المقبلة.

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