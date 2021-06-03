الرشيد يعلن عن سلف جديدة للموظفين والمتقاعدين والمنتسبين

2021/06/03 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان صحفي، “كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.

واضاف ان “العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف علما ان التقديم الكتروني”.

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