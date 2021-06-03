2021/06/03 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القَتَلة في العراق شفافون.يريدوننا أن نعرف هوياتهم.لا يكترثون لما تخلفه وجوههم المكشوفة بأهل الضحايا من طلبٍ مباشر للعدالة وللاقتصاص، ذاك أن الأخيرة أُمنية مستحيلة في ظل "جمهورية الحشد الشعبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. لا سبيل إلا بالعودة عن فتوى الجهاد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. لا سبيل إلا بالعودة عن فتوى الجهاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).