للمرة الثانية.. مجلس النواب يخفق في عقد جلسته

2021/06/03 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخفق مجلس النواب اليوم الخميس، وللمرة الثانية، بعقد جلسته الاعتيادية للمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الواحدة من مساء اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وقالت النائبة آرزو محمود خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلستها الى اشعار آخر.

واضافت، ان الجلسة تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وكانت النائبة ريزان شيخ دلير قد قالت في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئاسة مجلس النواب قررت تحويل الجلسة الى تداولية، لافتة الى ان القرار اتخذ لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الواحدة من مساء اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، بعد ان تم تأجيلها يوم الثلاثاء المنصرم الى اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

PUKmedia خاص

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