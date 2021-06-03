الأمن والدفاع النيابية تهاجم سياسة الحكومة وتصفها بـ 'الازدواجية'!

2021/06/03 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، على ضرورة ان تنهي الحكومة سياسة "الازدواجية" التي تتعامل بها مع ملف الخروقات التركية المتكررة للسيادة العراقية ووضع مصلحة البلد بالمقام الأول.

وقال عضو اللجنة عباس سروط في لـ NRT عربية (3 حزيران 2021)، إن "تركيا تتذرع بوجود عناصر من حزب العمال الكوردستاني داخل الأرضي العراقية تنفذ عمليات في داخل الأراضي التركية بما يهدد أمنها، ونحن جميعا ندرك أن أنقرة لديها نوايا داخل العراق، وعلى الحكومة أن لا تبقى مكتوفة الأيدي".

وأضاف أن "الحكومة تتحمل اللوم الأكبر في استمرار تلك الخروقات، ويجب عليها التفاوض مع حزب العمال الكوردستاني وتركيا فهم بالنتيجة اتراك ووجودهم داخل الأراضي العراقية سيسمح للقوات التركية بالدخول إلى العمق العراقي، خصوصا وان الأمر مستقبلا قد يتطور إلى صراع مسلح مابين البلدين كون سيادة الوطن خط أحمر".

وأشار سروط، إلى أنه "وخلال الاجتماع مع القادة الأمنيين تم التأكيد على أن مسألة السيادة العراقية يجب أن تحترم من قبل الجميع ويجب أن يكون هناك حل عن طريق الضغط على تركيا من خلال المحافل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذر خلال تصريح له يوم أمس وتابعته NRT عربية ان العمليات التركية قد تطال مخيم لللاجئين داخل الأراضي العراقية، مؤكدا انه اذا لم تنظف الأمم المتحدة مخمور فان القوات التركية ستفعل ذلك.

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