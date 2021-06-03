رئيس الجمهورية ليونادم كنا: عودة  المسيحيين إلى سهل نينوى مهمة وضرورية

2021/06/03 | 17:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، تعزيز السلم المجتمعي، وعودة المسيحيين إلى سهل نينوى، وذلك خلال استقباله النائب يونادم كنا.

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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، أنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 3 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، النائب يونادم حنا، والمستشار في مجلس النواب عماد يوخنا، وجرى، خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية والأمنية في البلد، حيث تم التأكيد على حماية الأمن والاستقرار، والركون إلى تعزيز سبل الحوار والتفاهم الوطني، وتعزيز السلم المجتمعي وحماية المكونات العراقية المتنوعة وضمان حقوقهم".

وأكد رئيس الجمهورية وفق البيان، على "ضرورة حماية التعايش السلمي، وعودة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في سهل نينوى والموصل وباقي المدن، وعدم ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان".

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