سفيان، رغم صغره.. حمل معه هموم الفقر ليرتبها في قالب شعري

2021/06/03 | 17:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد – ذياب غانم تحمل عبئ الحياة وهو في عمر اقل من عشر سنوات، ولا زال يذكر عرق جبين ابيه والذي يعيش بكلية واحدة ليتسنى هو وبقية افراد عائلته العيش الكريم و لا زال يعمل لأجلهم رغم تجاوزه الخمسين من عمره.تبين تجاعيد وجه ابيه في قصائده وكمية الألم التي عاشها سفيان وهو يراقب مجيء …

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