كان السينمائي يكشف عن الأفلام المنافسة داخل وخارج المسابقة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عام على كشف النقاب عن تشكيلة مهرجان كان السينمائي الثالث والسبعين ، عاد رئيس المنظمة بيير ليسكور والمندوب العام تييري فريمو إلى خشبة المسرح في سينما يو جي سي نورماندي صباح الخميس للكشف عن الاختيار الرسمي للدورة 74.

ويشارك في المسابقة الرسمية الافلام:

Annette، ليوس كاراكس (افتتاح الفيلم الليلي)

Flag Day: شون بن

Tout S’est Bien Passé ، فرانسوا أوزون

A Hero: أصغر فرهادي

Tre Piani,: ناني موريتي

Titane: جوليا دوكورنو

The French Dispatch,: ويس أندرسون

Red Rocket: شون بيكر

Petrov’s Flu,: كيريل سيريبرينكوف

France,: برونو دومون

Nitram,: جاستن كورزل

Benedetta,: بول فيرهوفن

La Fracture: كاثرين كورسيني

The Restless يواكيم لافوس

Lingui,: محمد صالح هارون

The Worst Person In The World: يواكيم ترير

Bergman Island,: ميا هانسن-لوف

Drive My Car: ريوسوكي هاماجوتشي

Ahed’s Knee: نداف لابيد

Casablanca Beats,: نبيل عيوش

Compartment No: جوهو كوزمانين

The Story Of My Wifeإلديكو إنيدي

خارج المسابقة الرسمية

De Son Vivant

Stillwater

The Velvet Underground

Bac Nord,

Aline,

Emergency Declaration,

After Yang

Blue Bayou

Bonne Mère

Commitment Hasan

Freda

House Arrest

The Innocents

Lamb

Moneyboys

Noche de Fuego

Un Monde

شاشات منتصف الليل

Bloody Oranges,: جان كريستوف موريس

العروض الاولي بكان

Evolution

Cow

Mothering Sunday

Love Songs For Tough Guys

In Front Of Your Face

Hold Me Tight

Deception

عروض خاصة بالمهرجان

H6,

Black Notebooks

Mariner Of The Mountains

JFK Revisited: Through The Looking Glass

