كان السينمائي يكشف عن الأفلام المنافسة داخل وخارج المسابقة

ويشارك في المسابقة الرسمية الافلام:
Annette، ليوس كاراكس (افتتاح الفيلم الليلي)
Flag Day: شون بن
Tout S’est Bien Passé ، فرانسوا أوزون
A Hero: أصغر فرهادي
Tre Piani,: ناني موريتي
Titane: جوليا دوكورنو
The French Dispatch,: ويس أندرسون
Red Rocket: شون بيكر
Petrov’s Flu,: كيريل سيريبرينكوف
France,: برونو دومون
Nitram,: جاستن كورزل
Benedetta,: بول فيرهوفن
La Fracture: كاثرين كورسيني
The Restless يواكيم لافوس
Lingui,: محمد صالح هارون
The Worst Person In The World: يواكيم ترير
Bergman Island,: ميا هانسن-لوف
Drive My Car: ريوسوكي هاماجوتشي
Ahed’s Knee: نداف لابيد
Casablanca Beats,: نبيل عيوش
Compartment No: جوهو كوزمانين
The Story Of My Wifeإلديكو إنيدي
خارج المسابقة الرسمية
De Son Vivant
Stillwater
The Velvet Underground
Bac Nord,
Aline,
Emergency Declaration,
After Yang
Blue Bayou
Bonne Mère
Commitment Hasan
Freda
House Arrest
The Innocents
Lamb
Moneyboys
Noche de Fuego
Un Monde
شاشات منتصف الليل
Bloody Oranges,: جان كريستوف موريس
العروض الاولي بكان
Evolution
Cow
Mothering Sunday
Love Songs For Tough Guys
In Front Of Your Face
Hold Me Tight
Deception
عروض خاصة بالمهرجان
H6,
Black Notebooks
Mariner Of The Mountains
JFK Revisited: Through The Looking Glass
PUKmedia متابعة
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