2021/06/03 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

283 مشاهدة

قال النائب فالح الخزعلي، الخميس، انه وجه كتابا إلى وزارة المالية لتنفيذ المادة 16/رابعا من قانون الموازنة لأجل السيطرة على المنافذ ومنع الفساد.

وكتب الخزعلي تغريدة على "تويتر" اليوم، (3 حزيران 2021)، انه "لأجل السيطرة على المنافذ في عموم المحافظات وخاصة إقليم كردستان ومنع الفساد في نافذة بيع العملة والكمارك والضريبة وهيمنة الفاسدين يجب على وزارة المالية تنفيذ المادة 16/رابعا من قانون الموازنة الاتحادية 2021 (الأتمتة) وجهنا كتاب للمالية لتنفيذها".

وأضاف، ان "(الأزمة المالية تحتاج رجال دولة)".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يطرح 'حلا' للسيطرة على المنافذ ومنع الفساد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يطرح 'حلا' للسيطرة على المنافذ ومنع الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).