البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني

2021/06/03 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى إشعار آخر إزاء عدم اكتمال النصاب القانونيأجلت رئاسة مجلس النواب الجلسة التي كان مقررا انعقادها اليوم إلى إشعار آخر، وذلك جراء كسر النصاب القانوني من قبل النواب.

وقال مراسلنا في البرلمان إن العديد من النواب تغيبوا عن حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تشهد استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار، وذلك بشأن الرد على الاسئلة الموجهة إليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية على خلفية اتفاق استيراد الغاز من سوريا الذي أعلنه في وقت سابق، بالإضافة إلى مناقشة وقراءة عدد اخر من القوانين.

وتعد هذه الجلسة النيابية هي الثانية خلال أسبوع واحد يتم تأجل انعقادها جراء كسر النصاب من قبل عدد من النواب، في حين تؤكد مصادر برلمانية أن كسر النصاب كان متعمدا وذلك لعدم استضافة وزير النفط.

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