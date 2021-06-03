دافيد ديوب أول روائي فرنسي يفوز بجائزة بوكر الأدبية الدولية

2021/06/03 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 20 أيلول/سبتمبر 2018 للكاتب الفرنسي دافيد ديوب في باريس © ا ف ب/ارشيف جويل ساغيه لندن (أ ف ب) – فازت رواية “فرير دام” (“شقيق الروح”) الفرنسية الأربعاء بالنسخة الدولية من جائزة بوكر الأدبية البريطانية المرموقة التي كافأت كلاً من مؤلفها دافيد ديوب ومترجمتها البريطانية آنا موسكوفاكيس.وأصبح دافيد ديوب […]

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