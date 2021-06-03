الملكة اليزابيث الثانية تستقبل بايدن بعد قمة مجموعة السبع

2021/06/03 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلن قصر باكينغهام الخميس أن الملكة اليزابيث الثانية ستستقبل حضوريا الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 حزيران/يونيو بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا.وسيكون بايدن أول رئيس دولة تستقبله الملكة حضوريا منذ بدء جائحة كوفيد-19، على ما أفاد القصر الملكي وكالة فرانس برس.وقال إن الملكة ستلتقي الرئيس […]

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