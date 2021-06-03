حقوق الإنسان تكشف عن أعداد المفقودين في تظاهرات تشرين

2021/06/03 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن أعداد المفقودين منذ انطلاق تظاهرات تشرين عام 2019.

وأوضح عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم التعرف على مصير جميع المفقودين البالغ عددهم 76 مفقودا، باستثناء 18 مفقودا مازالت عمليات البحث والتحري جارية عنهم لمعرفة مصيرهم".

من جانب آخر أشار الغراوي الى "عدم توفر احصائيات دقيقة عن المفقودين والمخطوفين من قبل عصابات داعش الإرهابية"، لافتا الى أن "اعدادهم تصل الى مئات الآلاف، وقسم كبير منهم دفنوا في مقابر جماعية".

وأضاف، أن "عصابات داعش الإرهابية قامت بخطف نساء وأطفال من المدن المحررة واقتادتهم إلى خارج العراق".

وأعلنت الحكومة نهاية تموز من العام الماضي أن حصيلة ضحايا تظاهرات تشرين بلغت 560 شهيدا.

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