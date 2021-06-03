فيديو.. كيف علق محمد رمضان على تجميد أمواله؟

2021/06/03 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الفنان المصري محمد رمضان إن الدولة المصرية تحفظت على أمواله المودعة في بنك cib.

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وذكر رمضان أنه "استفاق، صباح اليوم الخميس، على اتصال هاتفي تلقاه من بنك cib، يخطره فيه بتحفظ الدولة على أمواله، ولكن اللافت هو رد فعل الفنان المصري، إذ أبدى عدم استيائه وتقبل الأمر بصدر رحب".

وبث محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أرفقه بتعليق، كتب فيه: "أنا و مالي مِلك بلدي وأهل بلدي..



اللهم لا اعتراض"، أما داخل الفيديو فقال: "صحيت اليوم من النوم على تليفون من بنك cib أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي".

وأضاف محمد رمضان في رد فعله غير المتوقع: "قلت له، أنا، وفلوسي، وبيوتي، ولحم أكتافي، ملك بلدي، وملك أهل بلدي..



إيه المشكلة يعني"، فرد عليه البنك بأنه أراد إخطاره فقط تفاديًا لوضعه في موقف حرج، فعلّق رمضان: "الشعبيون إللي زي حالاتي، والفلاحون، والصعايدة، كما أنهم يضعون أموالًا في البنك يضعون أموالًا في بيوتهم..



مستورة..



صباح الخير يا مصر".

يذكر أن محمد رمضان خاض سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "موسى" وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن بطولة: سمية الخشاب، هبة مجدي، هبة عبد الغني، عبير صبري، رياض الخولي، ونخبة كبيرة من النجوم.

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