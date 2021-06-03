اللقاء الصحافي للرئيس الجزائري مع الملجة الفرنسية ( لوبْوانْ ) - سعيد الوجاني

2021/06/03 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني القى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استجوابا صحافيا ، مع المجلة الفرنسية الشهيرة ، والذائعة الصيت " Le point " .



تطرق فيه الى العناصر الأساسية التي تحكم خارطة الطريق الجزائرية ، بالنسبة للمواضيع التي اعتبرها حساسة .



بالنسبة لدور الجزائر في المنطقة ، وعلاقتها مع النظام المغربي الذي ميز ، وفرق بينه وبين الشعب المغربي ، والموقف من الصحراء ، ومن القرارات الأممية التي هي الشرعية الدولية ، وفتح الحدود ......





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