2021/06/03 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ماذا حققت حرب صواريخ حماس ضد الدولة الصهيونية؟؟؟ما هو النصر الذي تتحدث عنه حماس بعد وقف إطلاق النار بعد أسبوعين من والقنابل والصواريخ والتدمير وحرب شاملة على قطاع غزّة؟؟؟هل أوقفت حرب صواريخ حماس أوهي تقدر على إيقاف القمع والترهيب الذي تتمادي فيه إسرائيل ضد فلسطيني أراضي 48 الذين وقفوا ضد الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وقاموا بالمسيرات والمظاهرات والمصادمات كما هبوا لنصرة لسكان حي الشيخ ج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين دولة القوميين اليهود الصهاينة أم فلسطين دولة كل مواطنيها - بشير الحامدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين دولة القوميين اليهود الصهاينة أم فلسطين دولة كل مواطنيها - بشير الحامدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).