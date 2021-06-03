برلماني يدعو للاستفادة من خبرات ضباط الجيش السابق

2021/06/03 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس، الحكومة الى الاستفادة من شريحة ضباط الجيش العراقي السابق ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين وتم احالتهم الى التقاعد، لدعم خبرات الجيش العراقي الحالي .

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “ضباط الجيش السابق يمثلون طاقة عسكرية مهمة لما لديهم من خبرة وتفاني في الدفاع عن العراق، بالتالي فان الاستفادة من تلك الخبرات في هذه المرحلة الصعبة والتحديات التي يواجهها العراق هو امر ضروري”.

واشار الدهلكي الى “امكانية الاستفادة من تلك الخبرات في تدريب منتسبي الجيش الحالي بمختلف قطعاته العسكرية”، لافتا الى ان “هذه الشريحة تمتلك الكثير من الخبرات الفنون القتالية العسكرية على اعتبار انها خضعت لتدريبات طويلة وحروب قاسية جعلتها تمتلك من الخبرات التي يجب الاستفاده منها في وقتنا الحالي ومحاوله تفعليهم من جديد لخدمة وطنهم واعطائهم الفرصه لتدريب القوات الامنية والعسكرية في مؤسساتنا”.

واكد الدهلكي ان “هذه الخطوة مهمة جدا كون هذه الشريحة ستكون ساندة للجيش الحالي، ولن تكلف خزينة الدولة اي مبالغ اضافية ترهق الميزانيه العسكرية كونهم محالين للتقاعد ويمتلكون راتبا تقاعديا”، مشددا على “اهمية توفير الدعم المعنوي لهم ومحاولة زجهم في السلك العسكري لخدمة بلدهم والاعتماد على الخبرة العراقيه بدلا من اعتمادنا على خبرات اجنبية تكلف العراق المليارات وتستنزف موازناته ناهيك عن مخاطرها في الحفاظ على الامن العسكري والاستخباري”.

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