ميسان.. القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات

2021/06/03 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 8 متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة بمناطق مختلفة من المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي أن “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع سرية سوات، تمكنوا من القبض على (ثمانية) متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من مدينة العمارة، مركز المحافظة”.

واضافت أن “ان المتهمين تم القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أدوات تستخدم للتعاطي”، مؤكدا “احالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 /32 ) مخدرات”.

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