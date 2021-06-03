2021/06/03 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعلن "السيطرة" على الحريق المستمر في مصفاة النفط، وتكشف أعداد المصابين

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