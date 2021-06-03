2021/06/03 | 18:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري يناقش جرائم الابتزاز الإلكتروني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 18:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري يناقش جرائم الابتزاز الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري يناقش جرائم الابتزاز الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).