وفاة فنانة مشهورة (صورة)

2021/06/03 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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غيب الموت، اليوم الخميس، الفنانة المصرية المعتزلة تحية حافظ بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت الفنانة عفاف مصطفى، وفاة الفنانة بعد صراع مع مرض المرارة، وتشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

الفنانة الراحلة هي ابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، وحفيدة الفنان زكي إبراهيم، وابنة الكاتب الصحافي المصري الراحل صلاح الدين حافظ.

سميت بتحية نسبة لاسم الفنانة الراحلة تحية كاريوكا التي رافقت والدتها خلال عملية ولادتها، وشاركت في عدة أعمال فنية وتلفزيونية منها " أيام الرعب"، و"سأكتب اسمك فوق الرمال"، و"طعمية بالشطة"، و"سرقوا أم علي"، و"عمل إيه الحب في بابا"، و"امرأة وظل رجل"، كما شاركت مسلسلات "إن فاتك الميري"، و"القضاء في الإسلام" و"أرابيسك" و"ولاد الأصول" و"سادسهم الزمن"، وليالي الحلمية"، وكان آخر أعمالها مسلسل "المسداوية" في العام 1998.

اعتزلت في العام 1998، وابتعدت عن الأضواء حتى توفيت اليوم الخميس.

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