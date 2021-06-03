2021/06/03 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القامشلي.. أزمة وقود جديدة رغم التراجع عن رفع الأسعار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/03 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القامشلي.. أزمة وقود جديدة رغم التراجع عن رفع الأسعار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القامشلي.. أزمة وقود جديدة رغم التراجع عن رفع الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).