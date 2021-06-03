عمليات الانبار تعثر على كدس عتاد في عملية مشتركة

2021/06/03 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الخميس، عن العثور على كدس عتاد خلال تنفيذ واجب مشترك في المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من مغاوير الأنبار معززة بمفرزة معالجة من سرية هندسة ميدان، رافقت قوة تابعة إلى خلية الصقور لغرض تنفيذ واجب مشترك".وأضاف البيان، أن "الواجب تم خلاله العثور على كدس يحتوي على "قنبرة هاون عيار 120 ملم عدد/107، وإطلاقة مدفع عيار 57 ملم عدد/174، وقاعدة صاروخ كاتيوشا محلية الصنع عدد/1".

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