الحلبوسي والسفير المصري يؤكدان على اهمية تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين

2021/06/03 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وسفير جمهورية مصر العربية الجديد وليد محمد إسماعيل، اليوم الخميس، على اهمية تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتفعيل مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية الجديد وليد محمد إسماعيل”، مبينا انه “في مستهل اللقاء، هنَّأ الحلبوسي السفيرَ بمناسبة تسلم مهام عمله في العراق، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة”.

واوضح البيان، ان “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والزراعي وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

وتابع “كما بحث اللقاء أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتفعيل مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن”.

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