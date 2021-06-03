2021/06/03 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حجز فريق نادي الكرخ لكرة القدم، يوم الخميس، مقعده في نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على فريق نفط البصرة.وانطلقت عصر اليوم منافسات ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم، اذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكرخ يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة كأس العراق المركز الخبري الوطني.

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