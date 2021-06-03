كركوك.. إجراء عملية جراحية نادرة في الجمجمة

وقال الدكتور أزاد القادري أخصائي جراحة الجملة العصبية والمشرف على العملية لـ PUKmedia انه تم إجراء عملية خاصة ونوعية ومعقدة لمريض مسن ،حيث تم فتح الجمجمة ورفع ورم سحائي ممتد إلى قاعدة الجمجمة، مضيفا ان المريض كان يعاني من ضعف الجهة اليمنى من الجسم وعدم القدرة على الكلام والبلع بسبب ورم الدماغ السحائي، وبعد خمس ساعات من اجراء العملية تم استئصال الورم بالكامل، والمريض في تحسن وبصحة جيدة وخرج من المستشفى .
وضم الفريق الطبي كل من د.
متين يشار أخصائي جراحة الاعصاب و د.
سوزان بهاء الدين أخصايئة التخدير ومساعدي الجراح كل من محمد سليم وايبك شمس الدين وعلي محمود ومساعد التخدير سلام حميد .
PUKmedia كركوك / رزكار شواني
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