كركوك.. إجراء عملية جراحية نادرة في الجمجمة

2021/06/03 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدكتور الصيدلاني محمد فريدون مدير مستشفى كركوك العام انه "تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عملية جراحية نوعية خاصة ومعقدة بنجاح لمريض مسن يبلغ من العمر 61 سنة في صالات علميات مستشفى كركوك العام .

وقال الدكتور أزاد القادري أخصائي جراحة الجملة العصبية والمشرف على العملية لـ PUKmedia انه تم إجراء عملية خاصة ونوعية ومعقدة لمريض مسن ،حيث تم فتح الجمجمة ورفع ورم سحائي ممتد إلى قاعدة الجمجمة، مضيفا ان المريض كان يعاني من ضعف الجهة اليمنى من الجسم وعدم القدرة على الكلام والبلع بسبب ورم الدماغ السحائي، وبعد خمس ساعات من اجراء العملية تم استئصال الورم بالكامل، والمريض في تحسن وبصحة جيدة وخرج من المستشفى .

وضم الفريق الطبي كل من د.



متين يشار أخصائي جراحة الاعصاب و د.



سوزان بهاء الدين أخصايئة التخدير ومساعدي الجراح كل من محمد سليم وايبك شمس الدين وعلي محمود ومساعد التخدير سلام حميد .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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