العراق: شيخ قبيلة مخاطبا الكاظمي والاجهزة الامنية: قوموا بواجباتكم والا سنستخدم قوتنا وسلاحنا

2021/06/03 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب عضو مجلس النواب السابق وشيخ قبيلة بني تميم منصور التميمي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الاجهزة الامنية للقيام بمسؤولياتهم تجاه مقتل 3 اخوة من قبل مسلحين، داعيا الناس الى إستخدام قوتها واسلحتها لحمايته انفسهم في حال عجزت الدولة عن ذلك.

ووقال التميمي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (3 حزيران 2021): "اوجه هذا النداء الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة والى وزير الداخلية والى قادة الاجهزة الامنية في البلد وخصوصا في البصرة، ان تقوم بمسؤولياتها امامنا وامام شعبنا والا فنحن فاقدون تماما للثقة بهذه الاجهزة".

واضاف، ان "على رئيس الوزراء ان لا يجعل من هذا البلد غابة فنحن مفجوعون بطريقة قتل 3 اخوة مع عدم وجود رادع، حيث قام الجناة بقتل اشخاص ابرياء امام مرأى ومسمع كل اهالي مدينة البصرة وتسليب سيارتين والهروب من مسرح الجريمة رغم وجود عدد كبير من السيطرات على الطريق العام".

واوضح، انه "يجب التعامل بعدالة وصرامة وقوة، لا بمكاييل مزدوجة، واذا كنتم كقادة امنيين غير مؤهلين اعلنوها للشعب صراحة واتركوا الناس تحمي نفسها وتستخدم قوتها واسلحتها وافرادها كي تخوض معارك حياة او موت".

وتابع التميمي، انه ادعو "ابناء عشيرته للتأني والحذر والتعامل مع الامور بواقعية، لانه لا يضيع حق ورائه مطالب، مؤكدا ان القاتل مبشر بالقتل من الله سبحانه تعالى".

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