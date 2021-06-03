مدفونة في بغداد.. تعرف على 'الخاتون' والدة العراق الحديث ومؤسسة متحفه (صور)

2021/06/03 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعتبر الباحثة في علم الآثار والمستكشفة والمصورة والجاسوسة والكاتبة البريطانية "غيرترود بيل" مساهمة رئيسية في وضع أسس العراق الحديث الى جانب وزير المستعمرات ونستون تشرشل في مؤتمر القاهرة عام 1921، عبر توسيعها الحيز الجغرافي للعراق الخاضع للإنتداب البريطاني انذاك لتضم كردستان والموصل شمالا والحقول النفطية إليه.

تؤكد المؤرخة والكاتبة العراقية تمارا الجلبي المتخصصة في حياة غيرترود بيل، أنها "فعلت الكثير لهذا البلد، ليس فقط كأحد مؤسسيه، بل كانت بشكل من الأشكال والدة العراق".

حققت بيل التي كانت تتقن اللغتين العربية والفارسية وتنتمي إلى المجتمع الراقي في بريطانيا حينذاك، لنفسها مكانة خاصة في العالم الذكوري للإدارة الاستعمارية البريطانية فانضمت خصوصا إلى المكتب العربي في القاهرة، أحد فروع الاستخبارات البريطانية، وكانت تعتبر إنجازها الأكبر، بناء متحف بغداد الذي افتتح بعد شهر من وفاتها.

إلا أن هذه المرأة التي عملت إلى جانب تي إي لورنس، الملقب بلورنس العرب، غير معروفة كثيرا في العراق.

واضافت الجلبي، انه "حينما جئت إلى العراق في العام 2005 لاحظت أن من هم دون 60 عاما، لا يعرفون عما أتكلم، وفي الفئة العمرية الأكبر، تذكر بعض الرجال الكبار في السن ماذا فعلت غيرترود بيل، وهم يلقبونها بـ (خاتون)، الكلمة العثمانية التي كانت تلقب بها النساء من طبقة الملوك أو النبلاء".

تعزو الجلبي، التي شاركت في إعداد كتاب بعنوان "غيرترود بيل والعراق - حياة وإرث"، قلة معرفة العراقيين بتلك المرأة اليوم "لواقع أنها امرأة...



لكن أيضا بسبب الطريقة التي نلقن بها التاريخ في العراق".

واضافت، ان "العراقيين لايعرفون الكثير عن ماضيهم، عن الوطن والتاريخ، يقدمون لنا نسخا دعائية وأحادية الجانب".

في المقابل، خصصت كتب كثيرة لبيل في الغرب خلال السنوات الأخيرة، فيما أخرج الألماني فيرنر هيرتسوغ فيلما عنها في العام 2015 باسم "كوين أوف ذي ديزيرت" (ملكة الصحراء)، لعبت فيه الممثلة نيكول كيدمان دور غيرترود.

العثور على المقبرة التي ترقد فيها أشبه بالبحث عن كنز، فهي تقع في أحد الأزقة وسط بغداد، وينبغي القرع مرات عدة على بوابة حديدية ليفتح الحارس "علي منصور" البالغ من العمر 77 عاما".

ورث منصور مهمة حراسة المقبرة عن والد زوجته الذي كلفه البريطانيون بها قبل أكثر من 60 عاما، ويتلقى مبلغ 250 ألف دينار (170 دولارا) من الكنيسة البروتستانتية كل شهر لقاء عمله.

على قبر غيرترود بيل، وضعت بعض الورود الاصطناعية، يقول الحارس، ان "بعض الزوار يضعون ورودا حقيقية، لكن أقوم بإزالتها بسبب الحر".

واضاف، أنه "تلقى العام الماضي دعوة من السفارة البريطانية لحضور احتفال تكريمي لذكرى ميس بيل، كما يسميها العراقيون".

اهتمت تمارا الجلبي بترميم القبر وزرعت حوله بعض الأشجار، ووضعت في المكان لوحة نحاسية صغيرة، كتب عليها "أعيد ترميمه من قبل تمارا الجلبي امتنانا للمساهمة التاريخية لغيرترود بيل في العراق (كانون الأول) 2005".

لاكتمال خيوط رحلة البحث عن بيل، يجب زيارة متحف بغداد، من مكتبه، يدل رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث على لوحة خشبية حفرت عليها أسماء من سبقوه في المنصب، على رأس اللائحة كتب اسم غرترود بيل التي تولت المهمة من 1922 إلى 1926، ويقول حسين: "لم تنس قط.



لقد أسست المتحف العراقي وأسهمت في اللبنة الأولى لعلم الآثار في العراق".

سرق تمثال بيل الذي شيده فيصل الأول من متحف بغداد عقب نهبه في العام 2003 بعد دخول القاوت الاميركية الى بغداد، ويقول حسين: "لم نجده قط".

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