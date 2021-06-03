2021/06/03 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدم أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، طلبا باعتماد الدخول الشامل للصفوف المنتهية لاداء الامتحانات النهائية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



طلب نيابي باعتماد الدخول الشامل للصفوف المنتهية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. طلب نيابي باعتماد الدخول الشامل للصفوف المنتهية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. طلب نيابي باعتماد الدخول الشامل للصفوف المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).