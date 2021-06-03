2021/06/03 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمراقبة عدوى الفطر الأسود في العراق، فيما حددت سبل الوقاية منها.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل لجنة لمراقبة “عدوى” الفطر الاسود وتحديد سبل الوقاية المركز الخبري الوطني.

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