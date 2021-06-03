قوة مشتركة تعثر على مضافة لداعش وتشتبك مع عناصرها جنوب صلاح الدين

2021/06/03 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، أن قوة مشتركة عثرت على مضافة لداعش واشتبكت مع عناصرها جنوب صلاح الدين.وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة امنية وبمشاركة قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية امنية في ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين، وعثرت على مضافة لفلول داعش الإرهابي".وأضافت، أن "القوة اشتبكت مع عدد من عناصر داعش الإرهابي المتواجدين في المضافة"، مشيرة الى أن "الاشتباكات ماتزال مستمرة".

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