الصحة تنشئ دليلاً يحوي جميع مواقع التراث العالمي في العراق

2021/06/03 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

باشرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، بإعداد دليل يعنى بتضمين جميع مواقع التراث العالمي في العراق، فضلا عن تفاصيل تلك المواقع.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 حزيران 2021)، إنها "بدأت العمل الفعلي في قسم الأهوار والإدارة المستدامة للنظم الطبيعية البيئية باعداد سجل ودليل لمواقع التراث العالمي في العراق".

وقال مدير عام الدائرة الفنية التابعة للوزارة كريم عسكر إن "هذا الدليل يهدف العمل النهائي فيه الى إنتاج دليل لجميع مواقع التراث العالمي في العراق"، لافتاً إلى أنه "يحتوي على حدودها ومعاييرها وعمرها".

وأضاف عسكر أن "الدليل يوفر وسيلة لتحقيق توازن مناسب بين احتياجات الموارد الثقافية والطبيعية والحفاظ عليها والادارة المستدامة لها والاستفادة السياحة، والتنمية الاقتصادية ومصالح المجتمع المحلي".

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