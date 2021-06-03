بطريرك الكلدان يوجه رسالة إلى الكاظمي

2021/06/03 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو الأحزاب السياسية في العراق واصفا أيها بأنها لا تمتلك الولاء للوطن، وذلك خلال رسالة دعم وجهها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب أحداث الأسبوع الماضي.

وقال ساكو في رسالته إن ما حدث في الاسبوع الماضي كان موجعا ومقلقا مهما كانت المسببات، مضيفا أن ضمان الاستقرار في العراق يقوم باتخاذ خطوات ملموسة وشجاعة للاتفاق على شكل الدولة.

وأشار بطريرك الكلدان أن المشكلة البنيوية هي إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شكل الدولة، أو لا توجد القناعة عند معظم السياسيين بدولة نظامية، يكون فيها الولاء للوطن وحصر السلاح بيد الدولة دفاعا عن سيادتها المطلقة، متسائلا عن شكل الدولة هل هي فيدرالية ام ديمقراطية ام مدنية أم دينية.

وأعرب ساكو عن خشيته من تأجيل الانتخابات أو عدم اجرائها، محذرا من عودة العراق إلى المربع الأول في حال لم تكن النتائج لصالح بعض الاحزاب السياسية، وفقا لقوله.

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