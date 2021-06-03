منازلهم هدمت بـ

2021/06/03 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابدى النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال الصيدلي، الخميس، رفضه لقيام الحكومة المركزية بتقسيط مبالغ التعويضات المخصصة لمحافظة نينوى والبالغة 60 مليار دينار.

وقال الصيدلي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، "نرفض قيام الحكومة المركزية بتقسيط مبالغ التعويضات المخصصة لمحافظة نينوى والبالغة 60 مليار دينار والتي لاتتناسب مع حجم الدمار الذي حل بالمدينة، اضافة الى انها تختلف عما سعينا لتخصيصه وتثبيته في الموازنة العامة فيما يتعلق بتعويضات نينوى".وأضاف، أن "قرار الحكومة المركزية بدفع ملياري دينار شهريا كتعويضات هو رسالة سلبية لاهالي المحافظة وسيعمق معاناة المواطنين المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم بالجملة وترسيخا للحيف الذي وقع عليها من الجهات الحكومية سابقاً".وطالب عضو مجلس النواب عن نينوى الحكومة المركزية بالعدول عن هذا القرار ودفع مبالغ التعويضات كاملة والعمل على زيادتها ليتسنى للجهات المعنية توزيعها على مستحقيها لاعادة الحياة والاستقرار لمحافظة نينوى.

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