تشيلسي وآرسنال ينضمان لسباق ضم حكيمي

2021/06/03 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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يسعى تشيلسي وآرسنال، للحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي.

ويرغب إنتر ميلان في بيع حكيمي هذا الصيف، لحل الأزمة المالية التي تضرب النادي الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وآرسنال انضما إلى السباق الذي يضم كبار أوروبا للتعاقد مع أشرف حكيمي.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على 80 مليون يورو من وراء بيع حكيمي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي معجب بقدرة أشرف حكيمي على شغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

أما آرسنال، يبحث عن ظهير أيمن جديد، في ظل الرحيل المنتظر لهيكتور بيليرين هذا الصيف.

يذكر أن أشرف حكيمي يحظى أيضًا باهتمام باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي.

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