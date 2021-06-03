المالية النيابية تكشف موعد الاتفاق بين بغداد واربيل بشأن الموازنة

2021/06/03 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، اليوم الخميس، تقارب وجهات النظر في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للاتفاق على آلية تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.

وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن “وفد إقليم كردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم عاد الى أربيل”، مشيرا الى انه “وحسب ما اعلنه قوباد طالباني فإن هناك تقارب في وجهات النظر بين الجانبين وقريبان من الاتفاق بينهما”.

وأضاف، انه “يتوقع التوصل الى الاتفاق خلال الأسبوع المقبل”، لافتا الى ان “اللجنة ليس لديها معلومات عن اي زيارة اخرى لوفد كردستان الى بغداد خلال الأيام المقبلة”.

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