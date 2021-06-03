تعرف على الحصيلة.. الكشف عن عدد هائل من المختطفين ما بين شيخ وطفل غرب العراق

2021/06/03 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مرصد "أفاد"، الخميس، عدد "مختطفي الصقلاوي" بعد مرور خمس سنوات على اختفائهم خلال عمليات استعادة مدينة الفلوجة من سيطرة داعش، مؤكدا ان غياب أي أثر لهم يؤكد وجود تواطؤ بين الجهة الخاطفة وجهات حكومية، مطالبا الاخيرة بالكشف عن مصيرهم.

وقال المرصد في بيان اليوم، (3 حزيران 2021)، انه "في مثل هذا اليوم وقبل نحو خمس سنوات، اختفى أكثر من 700 شخص، ما بين رجل وصبي وشيخ مسن، من أهالي مدينة الصقلاوية التابعة لمحافظة الأنبار خلال عمليات استعادة مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش".

وأضاف، "على الرغم من كل المناشدات والمطالبات واللجان التحقيقية التي شكلت من قبل الحكومات المتعاقبة، إلا أن الغموض وغياب أي أثر للمختطفين، ما يزال سيد الموقف ما يؤكد وجود تواطؤ بين الجهة الخاطفة وجهات فاعلة في مفاصل الدولة العراقية".

وتابع: "لقد أثبتت السنوات الخمس الماضية، أن هناك إهمالا شبه متعمد من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تبذل أي جهد للتعرف على مصير هؤلاء المختطفين، كما أن هناك شبه تعتيم على ما يدور في كواليس التفاوض بين بعض الجهات البرلمانية وأطراف في الحكومة العراقية".

وأوضح، إن "الكثير من العائلات ما تزال تنتظر التعرف على مصير أبنائها الذين فشلت كل الجهود للاستدلال حتى على أماكن وجودهم أو مصيرهم النهائي، خاصة في ظل استمرار الكشف عن وجود مقابر جماعية نفذتها ميلشيات مختلفة شاركت في عمليات تحرير مناطق مختلفة من الجغرافية العراقية إبان سيطرة تنظيم داعش عليها".

وطالب المرصد في ختام بيانه "الحكومة العراقية أن تمارس دورها المنوط بها في الكشف عن مصير المغيبين والمختطفين، حيث لا تزال الأرقام ضبابية وغير معروفة ويجري التعتيم عليها بشكل ممنهج".

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