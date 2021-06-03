العراق: اسياسيل تحصد جائزتين من مؤسسة التمويل الدولي

2021/06/03 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة آسيا سيل، الخميس، فوزها بجائزتين في حفل توزيع جوائز التمويل الدولي 2020 (International Finance Awards) للعام الثاني على التوالي.

وذكرت الشركة في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (3 حزيران 2021)، ان "جوائز التمويل الدولي هي منصة عالمية تسعى لتحديد كفاءة الشركات والقدرات القيادية فيها وصافي قيمة الابتكار على نطاق واسع، وهي فعالية سنوية دولية تسلط الضوء على دلالات وقدرات الرقمنة والاتصالات عالميًا في نظام أعمال البيئات التنافسية المتقدمة للغاية يومًا بعد يوم".

واضاف البيان، انه "بسبب جائحة كوفيد -19 تم عقد المؤتمر العالمي عبر الإنترنت هذه السنة باتباع إرشادات السلامة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) للحفاظ على سلامة المشاركين.



فتم اجراء حفل التوزيع بتفاعل عالي وبهجة سرت جميع الحاضرين، حيث فازت آسياسيل بجائزتين بارزتين، كـ (أفضل شركة اتصالات في العراق) للتغطية المتفوقة والتواصل الأمثل والخدمات التقنية، وجائزة (مبادرة المسؤولية الاجتماعية الأكثر ابتكارًا للشركات في العراق) لمبادراتها الخيرية المتواصلة في جميع أنحاء العراق.

من الجدير بالذكر ان آسياسيل قد حصلت على العديد من الجوائز الدولية سابقا، بما في ذلك جائزة "غلومو GLOMO" لـ "مساهماتها المتميزة في العمل الإنساني في الشرق الأوسط"، والتي قدمت من خلال حفل الجوائز السنوي للمؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة، اسبانيا، كتكريم واعتراف رصين بدور آسيا سيل الكبير في دعم ومساعدة ملايين اللاجئين الذين فروا من مناطق النزاع في العراق والمنطقة.

واوضح البيان، انه "وبما أن رد الجميل لمجتمعها يلعب دورا محوريا في مهمتها، تسعى آسياسيل دائما إلى أن تبقى الشركة الأكثر ريادة والأولى في مواطنة الشركات في العراق من خلال تنفيذ مبادرات مستدامة ومبتكرة ومشاريع خلاقة تدعم الجهات الفاعلة الرئيسية في التغيير الايجابي وتدعو إلى الوحدة والتكامل والشمول المجتمعي.



تهدف آسياسيل إلى خدمة المجتمع العراقي في العديد من الجوانب، بالإضافة الى دورها المحوري في توفير أفضل الخدمات الرقمية وحلول الاتصالات المتنقلة والتي كانت دائما العنصر الرئيس بين القيم الأساسية لمسيرة آسياسيل ورسالتها كشركة عراقية متأصلة في المجتمع".

وفي هذا الشان قالت السيدة چرا حسين، نائب المدير التنفيذي لوحدة العمل التجارية: "نحن فخورون في آسياسيل لاختيارنا للفوز بهاتين الفئتين المهمتين من جوائز التمويل الدولي لهذا العام بين سائر الشركات العاملة في العراق.



نحن سعداء جدًا لتكريم آسياسيل لعامين على التوالي ضمن جوائز مؤسسة التمويل الدولي لأنها تظهر بصدق التفاني في جهود آسياسيل ومسيرتها المستمرة في التنمية باعتبارها الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في العراق.



وهذا الفوز يُحفزنا على بذل المزيد من الجهود للبقاء دائما في طليعة مبادرات المسؤولية الاجتماعية بين الشركات المتواجدة في العراق والاستمرار في عكس الشفافية والتنوع والعمل الدؤوب داخل آسياسيل.".

جدير بالذكر ان شركة اسيا شركة رائدة في مجال الإتصالات النقالة والخدمات الرقمية في العراق، جاوزت قاعدة المشتركين فيها 14,7 مليون مشترك إعتبارا من الأول من كانون الثاني، 2021، وتقدم آسياسيل خدمات الجيل الرابع 4G عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية، وتغطي شبكتها 99.06 في المائة من سكان العراق، ما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر شمولا عن باقي مشغلي الهاتف النقال في العراق، ومنذ كانون الثاني، 2015، تفخر آسياسيل بأنها أفضل مزود خدمات إنترنت بأعلى جودة ممكنة في العراق.

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