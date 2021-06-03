كيف ولدت قوى التأسلم الحالية في مجتمعاتنا؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/06/03 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة ربما يخيل لجيل اليوم ممن لم يعايشوا تطور محتمعاتنا منذ بداية القرن العشرين حتى سبعيناته، ان فكر التدين وتوجهات الأسلمة كانت هي الناشط والمهيمن على العقل الجمعي في مجتمعات الشرق الأوسط.



وان الصراع الأساسي كان على الدوام دائرا بين ذلك القكر وتجلياته الفكرية والثقافية والسياسية وبين مختلف التيارات والقوى الأخرى.



والحقيقة ان هذا لم يكن الواقع، وقد نشأت تيارات الحداثة قبل التيارات الدينية في المجتمعات ......





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