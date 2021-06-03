الحصار الأخلاقي وعسكرة التفوق اليهودي في إسرائيل: جريمة قتل محمد أبو خضير مثالاً - محمود الصباغ

2021/06/03 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ عساف شارونترجمة: محمود الصباغتحدث جون كيري في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة قائلاً: "إسرائيل محاصرة من قبل منظمة إرهابية".



وباعتباري أعيش في إسرائيل، فقد وجدت تعليق وزير الخارجية[ الأمريكي] محيراً بعض الشيء.



فعلى سبيل المثال، أُطلقت صفارات الإنذار ثلاث مرات فقط في القدس، مدينتي حيث أعيش.



غير أن الوضع ساء أكثر في تل أبيب والمناطق المجاورة لها، فقد دوّت صفارات الإنذار هناك لأكثر من ثل ......





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