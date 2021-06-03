الحزب الإسلامي يشيد بالدور السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/06/03 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الحزب الإسلامي العراقي، تهنئته وتبريكاته، إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، قيادة وأعضاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه.

وعبر الحزب في تهنئته عن اعتزازه بالمكانة السياسية البارزة، والدور المؤثر والكبير الذي يؤديه الاتحاد الوطني منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، مما يدلل على عمق التجربة السياسية له، والإسهام الايجابي لقياداته التاريخية وفي مقدمتهم الراحل مام جلال الطالباني رحمه الله.

كما تمنى أن تتكلل مسيرة التوفيق والنجاح للاتحاد الوطني الكوردستاني دوماً بالتوفيق والنجاح والسداد.

PUKmedia

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