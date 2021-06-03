رئيس الجمهورية: قطع أشجار الاقليم جريمة بيئية وواجبنا محاسبة المذنبين

2021/06/03 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، قطع الاشجار في المناطق الحدودية من اقليم كوردستان بالجريمة بيئية.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، انه "‏بالاضافة الى التحشد العسكري والتجاوز على السيادة والعنف ونزوح المدنيين من منازلهم، فقطع أشجار الغابات في هرور وباتيفا وغيرها من المناطق الحدودية في اقليم كوردستان، ممارسات غير إنسانية وجريمة بيئية لا يجب غض النظر عنها".

واضاف سيادته، "واجبنا التنسيق العملي بين سلطات الحكومة الاتحادية والاقليم لإيقاف التجاوزات ومحاسبة المذنبين".

وكان الجيش التركي قد بدأ في 23 نيسان المنصرم، عمليات عسكرية، في مناطق الاقليم اسفر عن استشهاد واصابة مدنيين، ناهيك عن استهداف الغابات والمزارع، وافراغ عشرات القرى الحدودية، في وقت لم تنجح فيه جميع المناشدات المحلية والرسمية، اقناع تركيا بالكف عن عملياتها العسكرية داخل كوردستان.

PUKmedia متابعة

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