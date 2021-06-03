'بي إم دبليو' تعرض احدث طرازاتها المكشوفة لعام 2022 (صور)

2021/06/03 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة "بي إم دبليو" عن طراز جديد من موديلاتها الكونفرتبل ذات السقف المكشوف، (M4 Competition Convertible xDrive) لعام 2022.

وظهرت اللقطات الرسمية للطراز الجديد، بإطلالة زرقاء، حيث يتوفر الطراز بنظام دفع خلفي وتكلفة تبدأ من 86,300 ألف دولار.

ويطرح طراز بي إم دبليو M4 Competition Convertible xDrive، بمحرك توربيني مزدوج، inline-six، حيث ينتج المحرك قوة 503 أحصنة، بعزم دوران 497 لفة/قدم، وتتوفر منه فئات بأنظمة دفع 4WD و4WD SPORT و2WD.

وبإمكان طراز M4 Competition Convertible xDrive، التسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.

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