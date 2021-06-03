"الفطر الأسود".. الصحة تكشف عن اجراءاتها لمراقبة العدوى

2021/06/03 | 20:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الخميس، تشكيل لجنة لمراقبة عدوى الفطر

الأسود في العراق، فيما وضحت سبل

الوقاية منها.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في

الوزارة رياض عبد الامير، إن "الفطر

الاسود هو م

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