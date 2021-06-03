سلاماً إلى .. - مريم نجمه

2021/06/03 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه سلامات إلى :سلاماً..



إلى هرم الصرنوبة , سلاما لنقر الزيت , سلاماً لأم البزيزيّات , وشِير أو شار حنا , وشير نطبا , و شيرنيثا , سلاماً لقرنة الوادي وقرنة حسْنة وقرنة الغرب وقرنة مارجريس وقرنة الصغيرة وقُرنة غِرى وخريستوفورُس وقرنة رحوبيث ..



وأوز عابا وقرنة الرقاريق وجبال القلعة والحاووظ , وساحة العين , والمنشيّة والفردِيس , وراس المسّوق وراس العامود وراس الوطا ..



وأبو حشمة سلاما لط ......





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