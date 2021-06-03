2021/06/03 | 20:57 - المصدر: عين العراق

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الخميس 3 يونيو 2021 | 08:56 مساءً | عدد القراءات : 5

دوي صوت انفجار بمدينة الكاظمية ببغداد

دوي صوت انفجار بمدينة الكاظمية المقدسة

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