شرطة بغداد: حملة لإنهاء الدكة العشائرية وخطة لتأمين المراكز الانتخابية

2021/06/03 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فليح العبيديأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، تنفيذها حملة كبرى لإنهاء الدكة العشائرية، فيما أشارت الى إعدادها خطة لتأمين المراكز الانتخابية.وقال قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القيادة أعدت خطة لدعم واسناد الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن تأمين المراكز الانتخابية وتوفير الحماية اللازمة لمخازن وملاكات المفوضية"، مبينا أن "قسم العلاقات والاعلام يقيم نشاطات لتشجيع المواطنين والمنتسبين على الاشتراك وبشكل كبير في الانتخابات المقبلة".من جانب آخر أكد الموسوي، على "الجهود المبذولة لضرب اوكار الجريمة المنظمة والحد منها من خلال القاء القبض على عدد من العصابات المنظمة وتوجيه كل توابع القيادة بضرورة متابعة الجرائم وكشفها ومتابعة مواقع انتشارها".وأشار الى أن "القيادة نفذت حملة كبيرة لإنهاء ملف الدكة العشائرية من خلال فرق عمل ميدانية، ألقت القبض على المتهمين في هذه القضايا بالاستناد الى دعم القضاء الذي كيف المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب كإجراء ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين الامنين".ولفت الى أن "قيادة شرطة بغداد ألقت القبض في الفترة الاخيرة على عصابات للنصب والاحتيال بضمنها عصابة يرمي أعضاؤها أنفسهم أمام عجلات المواطنين لمطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة، الى جانب عصابة أخرى تتاجر بالعملة المزيفة".وأضاف: "كما تم القبض على عصابات تقوم ببيع الذهب المغشوش، بالاضافة الى القبض على عدد من المتهمين بقضايا الارهاب والسرقة والمخدرات".

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