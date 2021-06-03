صلاح الدين: اشتباكات وتدمير ’أهم’ أوكار داعش (صور)

2021/06/03 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تدمير "أهم" أوكار تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، بعد اشتباك القوات الامنية مع عدد من عناصر التنظيم.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 حزيران 2021)، إنه "بناءً على معلومات دقيقة عن وجود أهم أوكار داعش ضمن محافظة صلاح الدين والتي يستقر فيها مجموعة من الإرهابيين، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الاشتباك مع المجموعة الإرهابية المتواجدة داخل الوكر بالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة صلاح الدين والحشد الشعبي".

وأضافت، "وتم قتل أحد الإرهابيين وجرح آخر، وتمت معالجة المكان من قبل طيران الجيش، وقد عثرت القوة داخل هذا الوكر على حزام ناسف، و٣٠ عبوة ناسفة، و١٠٠ صاعق، و٣ أسطوانات غاز، و٤ أجهزة موبايل، ومواد غذائية ومواد مختلفة تم معالجتها وتفجير العبوات داخل الوكر".

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