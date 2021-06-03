بالوثيقة.. طلب برلماني لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

2021/06/03 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، وثيقة تتضمن طلباً برلمانياً باستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى داود الياس.

وبحسب الوثيقة الموقعة من رئيس لجنة الاستثمار الفرعية النائب رياض عباس التميمي، فإن رئيس هيئة الاستثمار ارتكبت اعمالا ومخالفات تتنافى مع واجبات الوظيفة وتسببت بهدر وضرر بالمال العام.

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